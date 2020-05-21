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Интерактив: Клопы продолжают нападать на студентов в общежитии ПсковГУ
Уже родители писали о том, что в студенческом общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса клопы заедают детей. Обработку начали проводить, но толку от такой работы нет. Провели обработку четвертого этажа, через какое-то время - третьего, потом пятого - клопы передвигаются с этажа на этаж. Наши дети, вместо того, чтобы учиться и полноценно высыпаться, по ночам ловят клопов, ползущих с соседних этажей. Все искусаны.
Мы студенты 1 курса, приехали из соседней области и были рады поступлению в псковский университет. У меня знакомые тоже хотели в следующем году сюда поступать, но теперь задумываемся о переводе в другое учебное заведение, пока мой ребенок не заработал нервное расстройство или более неприятные заболевания, которые переносят клопы.
У нашей семьи нет возможности снимать жилье, так как есть еще дети, которых надо растить. Возникает вопрос, если был карантин с апреля, и детей в общежитиях не было, и старшие студенты говорят, что в прошлом году такой проблемы с клопами не было, откуда они взялись в таком количестве?
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Интерактив: Клопы продолжают нападать на студентов в общежитии ПсковГУ
Уже родители писали о том, что в студенческом общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса клопы заедают детей. Обработку начали проводить, но толку от такой работы нет. Провели обработку четвертого этажа, через какое-то время - третьего, потом пятого - клопы передвигаются с этажа на этаж. Наши дети, вместо того, чтобы учиться и полноценно высыпаться, по ночам ловят клопов, ползущих с соседних этажей. Все искусаны.
Мы студенты 1 курса, приехали из соседней области и были рады поступлению в псковский университет. У меня знакомые тоже хотели в следующем году сюда поступать, но теперь задумываемся о переводе в другое учебное заведение, пока мой ребенок не заработал нервное расстройство или более неприятные заболевания, которые переносят клопы.
У нашей семьи нет возможности снимать жилье, так как есть еще дети, которых надо растить. Возникает вопрос, если был карантин с апреля, и детей в общежитиях не было, и старшие студенты говорят, что в прошлом году такой проблемы с клопами не было, откуда они взялись в таком количестве?
Елена