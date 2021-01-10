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Интерактив: Прививка от коронавируса заняла у псковича несколько часов

31.03.2021 13:01|ПсковКомментариев: 2

Сегодня мне подошло время делать вторую прививку от коронавируса. Пришел к назначенному времени, 8 часам, в поликлинику №2 в Пскове. «Приходите к 8:00, - говорили мне в поликлинике. - Народу будет поменьше». В итоге фактически полдня, почти до полудня, провел в такой толпе ругающихся.

 

 

Хорошо, что люди вняли призыву прививаться. Плохо, что процедура, которая занимает считанные минуты, в итоге отнимает несколько часов.

Анон

Теги: #поликлиника #коронавирус #интерактив #прививки
Источник: Псковская Лента Новостей
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