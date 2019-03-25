Недвижимость

Экономная система отопления, качественная мебель, отличные натяжные потолки: весна дарит скидки на «Стройбазе на Алмазной»

Весна идет, а цены - тают на «Стройбазе на Алмазной»! И значит, мы продолжаем знакомить вас с наиболее выгодными и интересными предложениями стройбазы. Не упустите момент - и закажите установку экономной системы отопления в своем доме, обновите мебель и, в конце концов, натяните потолки!

Отопление.топ

«Стройбаза на Алмазной», пав. 3, секция 31а

(8112) 60-10-01, 8-906-221-16-00

Отдел предлагает монтаж уникальной системы отопления дома без котла и насоса. XL PIPE - это электро-водяной пол производства Кореи. Систему не нужно заправлять и топить, она не выделяет дым и сажу, бесшумна, в отличие от газовых и дизельных котлов. Не нужны затраты на отдельное техническое помещение и место для хранения топлива. Система управляется с помощью автоматических регуляторов. Срок службы - 50 лет, гарантия 10 лет.

Система обеспечивает значительную экономию. Например, один из клиентов «Отопление. ТОП» в январе заплатил за электричество по счету всего 4000 рублей. Хотите узнать, сколько будет стоить отопление вашего дома? Звоните по указанным выше телефонам или приезжайте на «Стройбазу на Алмазной»!

Кстати, в магазине действует бессрочная акция: до 35 кв.м теплого пола вы можете получить в подарок при заказе монтажа отопления дома от 300 кв.м. До конца мая для всех заказчиков действует скидка 5% на систему XL PIPE.

СЕЛГО мебель

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 98а

8-921-003-77-00

http://msm60.ru/selgo-mebel

«Мы в восторге от новой кухни! Помещение само у нас неудобное, но приехал дизайнер и разобрался на месте. По срокам все четко сработали» - пишет в отзывах один из заказчиков фирмы «СЕЛГО мебель».

За 15 лет работы на рынке фирма зарекомендовала себя как честный производитель, работающий качественно и быстро. Ценники - демократичные, в зависимости от объема заказа покупателям предоставляются скидки.

Подписчикам страницы фирмы во ВКонтакте предоставляется скидка 7% на любую мебель.

«Технология комфорта»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 106

(8112) 61-24-61

Нужен недорогой и качественный ремонт квартиры в Пскове или Псковской области? Или требуется построить загородный дом? Компания «Технология комфорта» справится с самыми непростыми заказами и даст гарантию на все виды работ до года.

В магазине компании на «Строительной базе на Алмазной» вы найдете также оптимальные предложения по натяжным потолкам, на которые сейчас действует сезонная скидка 10%. Любые формы, размеры, цвета, двухуровневые, с фотопечатью - результатом вы будете довольны!

Магазин «Первый Строй дисконт»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

(8112) 702-401, 8-965-812-24-01

В «Первом Строй дисконте» можно купить все для ремонта: здесь есть и плитка (напольная и настенная), и затирки, и штукатурка, и краски, и лаки, и герметика, есть даже сантехника - унитазы, раковины, как обычные, так и стеклянные, и керамические.

А наибольшей популярностью у псковичей сейчас пользуются ламинат и краска. Кроме того, недавно в ассортименте магазина появился крепеж в ассортименте.

В общем, в «Первом Строй дисконте» вы купите все и сразу. И, что самое главное, - по оптовым ценам! Слоган магазина так и звучит: «Дешевле - только бесплатно!»

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Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!