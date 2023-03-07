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Недвижимость

Дома российских чиновников-коррупционеров предложили выставлять на аукцион

09.03.2023 08:49|ПсковКомментариев: 0

В России предложили продавать с молотка изъятую у чиновников-коррупционеров элитную недвижимость. Инициативу Минфина на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В законопроекте говорится о собственности, которую изъяли в пользу государства по решению суда у нечистых на руку чиновников и их родственников. Сейчас такие дома по закону можно передавать нуждающимся гражданам бесплатно, по договору социального найма, сообщают «Известия».

Авторы инициативы предлагают отказаться от этой нормы и продавать недвижимость только через аукцион. Квартиры и дома коррупционеров нередко бывают весьма нескромных размеров. Поэтому их крайне сложно содержать простым людям, считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Галина Хованская.

«Даже если людям бесплатно достается такая собственность, она всё равно требует значительных средств на содержание, потому что зачастую имеет огромную площадь. Поэтому практика передачи элитной недвижимости нуждающимся семьям почти не реализуется», — подчеркнула она.

По информации Росимущества, сейчас в собственности государства находится 32 жилища, конфискованные у чиновников в связи с правонарушениями, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Теги: #жилье #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
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