Дома российских чиновников-коррупционеров предложили выставлять на аукцион

В России предложили продавать с молотка изъятую у чиновников-коррупционеров элитную недвижимость. Инициативу Минфина на прошлой неделе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
В законопроекте говорится о собственности, которую изъяли в пользу государства по решению суда у нечистых на руку чиновников и их родственников. Сейчас такие дома по закону можно передавать нуждающимся гражданам бесплатно, по договору социального найма, сообщают «Известия».
Авторы инициативы предлагают отказаться от этой нормы и продавать недвижимость только через аукцион. Квартиры и дома коррупционеров нередко бывают весьма нескромных размеров. Поэтому их крайне сложно содержать простым людям, считает член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Галина Хованская.
По информации Росимущества, сейчас в собственности государства находится 32 жилища, конфискованные у чиновников в связи с правонарушениями, отмечается в пояснительной записке к проекту федерального закона.