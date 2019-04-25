Политика

В регламент областного Собрания депутатов внесены изменения

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в регламент своей работы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято сегодня, 25 апреля, на очередной сессии регионального парламента.

Изменения касаются порядка созывов внеочередных сессий регионального парламента, работы Молодежного парламента и итоговых документов, которые принимаются по итогам так называемых парламентских часов. Также изменения предлагают официально закрепить фактически предоставляемые результаты работы рабочих групп (протокол, решение, проект закона или постановления, поправки к проекту закона или постановлению) и прикладывать к решению рабочей группы только особые мнения ее участников.

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Депутаты на сессии регионального парламента поддержали все перечисленные поправки.