Общество

В регламент Псковского областного Собрания депутатов снова внесут изменения

В регламент Псковского областного Собрания депутатов снова внесут изменения. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 24 апреля, вопрос рассматривался на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина рассказала об основных изменениях в регламенте заксобрания. Одно из них, по ее словам, касается созывов внеочередных сессий регионального парламента.

«Так сложилась, что Госдума периодически присылает в областное Собрание депутатов телеграммы, в которых просит регион высказаться по конкретным законопроектам совместного ведения. Такие требования Госдумы обоснованы и основаны на Конституции РФ. По регламенту Госдумы, когда они принимают законопроект, все заключения от регионов у них уже должны быть на руках. Существующая норма регламента предусматривает от 10 до 15 дней на назначение внеочередных сессий. Предлагается оставить эту трактовку, но с уточнением о случаях, не связанных с приемом федеральных законов совместного ведения. Если же поступает телеграмма от Госдумы, то уточнить, что не позднее следующего дня проводится заседание Совета, и не позднее еще одного дня, назначается внеочередная сессия. То есть речь идет о двух-трех днях», - пояснила она.

Второе изменение касается парламентского часа. Предлагается не просто принимать к сведению озвученные в рамках парламентского часа доклады, но и определить профильный парламентский комитет, который будет дорабатывать документ с запросами и поручениями в ответственный исполнительный орган власти. В итоге это должно вылиться в соответствующий проект постановления регионального парламента.

Еще одна поправка касается работы Молодежного парламента, который пишет проекты не только в сфере молодежной политики, но и в других сферах: социальной, образования, здравоохранения и так далее. Принимая во внимание, что положениями о комиссиях по депутатской деятельности и Регламенту и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания рассмотрение инициатив Молодежного парламента не предусмотрено, предлагается исключить направление указанных инициатив в комиссии Собрания.

Также изменения предлагают официально закрепить фактически предоставляемые результаты работы рабочих групп (протокол, решение, проект закона или постановления, поправки к проекту закона или постановлению) и прикладывать к решению рабочей группы только особые мнения участников рабочей группы.

Депутаты в рамках заседания парламентского комитета единогласно поддержали все перечисленные поправки. Окончательное решение будет принято завтра, 25 апреля, на очередной сессии регионального парламента.