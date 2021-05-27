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Политика

Александр Котов о поправках в Избирательный кодекс: Это нормальная реакция на попытки иностранного влияния на политику

28.05.2021 16:50|ПсковКомментариев: 1

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) объяснил обновление положений Избирательного кодекса региона.

Напомним, на 58-й сессии Псковского областного Собрания парламентарии одобрили изменения в документ в соответствии с федеральным законом №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Теперь в законе области закрепляется нормативное определение понятий «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом», а также регламентируется порядок информирования избирателей об этих кандидатах, об их выдвижении избирательными объединениями, ведении такими кандидатами и избирательными объединениями предвыборной агитации.

«Мы эти изменения вносили именно в связи с тем, что эти нормы внесены в федеральное законодательство, - пояснил Александр Котов. - И мы просто обязаны привести свой Избирательный закон в соответствие с федеральным. Если не вдаваться в тонкости и детали, я считаю, что это правильно. Это нормальная реакция государства на попытки с использованием иностранного влияния влиять на политику РФ. На самом деле - это борьба, которая организована давно. Не первый год фиксируем попытки вмешательства во внутренние дела других государств посредством иностранного капитала и активных людей, которых специальным образом для этого готовят».

«Здесь есть вопросы с реализаций норм закона. Надеюсь, что в ближайшее время будут предприняты определенные шаги, которые будут способствовать тому, чтобы эти нормы закона понимали участники этого процесса, и было ясно, как их реализовать на практике», - добавил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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