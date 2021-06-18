Политика

Это старт диалога - российский политолог о встрече Путина и Байдена

Российский политолог, бывший преподаватель Псковского педагогического института имени С. М. Кирова (1985 - 2000) директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук», заместитель декана факультета мировой политики Государственного академического университета гуманитарных наук Валерий Гарбузов считает встречу президентов США и России началом диалога.

«Я рассматриваю встречу двух лидеров, как старт диалога. Ожидать, что на ней все проблемы разрешились бы, не стоило. Но если через несколько месяцев будут вестись переговоры, создадутся рабочие группы, комиссии, то все было не зря. Итоги встречи будут видны не сразу, и они нас могут разочаровать или вселить оптимизм», - сказал Валерий Гарбузов.

«За много лет между двумя государствами накопилось много вопросов, которые стоит решить. Лидеры таких крупных стран должны общаться», - добавил политолог.

16 июня в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлились около 4,5 часов. Президент России Владимир Путин рассказал, что прошедший в среду в Женеве разговор с американским лидером Джо Байденом был весьма конструктивным, пишет ТАСС. Как признал Путин, он «лишний раз убедился в том, что президент Байден - человек очень опытный», а в разговоре не было никакой враждебности и давления ни с американской, ни с российской стороны.