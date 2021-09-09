Политика

Справедливоросс Павел Николаев снял свою кандидатуру с выборов в областное Собрание

Представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За Правду» Павел Николаев снял свою кандидатуру с выборов в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом экс-кандидат сообщил в Instagram.

Фото здесь и далее: Павел Николаев, Instagram.

«Открою тайну, между штабом СР и КПРФ в Пскове шли переговоры о консолидации действий на выборах. Если мы не сможем договориться, то в областном парламенте будут только представители ЕР. Я снял свою кандидатуру со 2 округа, чтобы дать возможность кандидату от КПРФ Дмитрию Михайлову победить», - написал Павел Николаев.

По словам справедливоросса, представители КПРФ опасались, что их обманут. «Для того, чтобы развеять их страхи, я сделал этот шаг первым и поддержал более сильного кандидата от оппозиции в своем округе. Предлагаю штабу КПРФ, кандидату по 1 округу Олегу Смирнову, сделать тот же мужественный поступок, снять свою кандидатуру в поддержку руководителя фракции "Справедливой России" в областном Собрании Натальи Тудаковой, иначе наглый и хамоватый единоросс снова пролезет в ПОС», - выступил с предложением экс-кандидат.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала о ведущемся переговорном процессе с участием представителей оппозиционных партий, в ходе которого обсуждается возможность снятия одних кандидатов по одномандатным избирательным округам в пользу других. Подробно рассматривалась ситуация в одномандатных округах №1, №2, №7 и не исключалось снятие с выборов эсера Павла Николаева, коммуниста Олега Смирнова и ряда других кандидатов.