Политика

Игорь Савицкий заявил, что пока не собирается возвращаться в политику

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил, что пока не собирается возвращаться в политику.

«Я был в большой политике, очень много выступал, тратил очень много сил и, самое главное, очень много по этому поводу нервничал. У меня не сильно хорошее состояние здоровья и решил политику оставить. Если бы мои протесты приносили бы эффект, когда много выступал в Собрании, очень много выступал против, мало законопроектов "Единой России", которые я поддерживал, голосовал против, открыто высказывал свое особое мнение... Но реального эффекта это не давало. В какой-то момент я почувствовал, что зря теряю время. Сегодня не та ситуация в политике, где своим голосом, своей честностью все можешь поменять», - прокомментировал он.

На вопрос ведущего, рассматривает ли он вероятность возвращения в политику, Игорь Савицкий ответил: «Пока нет».

Напомним, Игорь Савицкий являлся депутатом Псковского областного Собрания третьего, четвертого и пятого созывов - с 2002 года по октябрь 2016 года.