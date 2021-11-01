Политика

«Гайд-парк»: Денис Иванов о коронавирусе, «эпохе Братчикова» и решении проблем 15-го округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 ноября. Гостем студии стал депутат Псковской городской Думы по округу №15, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Денис Иванов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним кадровые перемены, которые сейчас происходят в органах власти Пскова. Сложил полномочия депутата гордумы Олег Брячак, он избрался в областное Собрание и его место заняла «списочница» Валентина Александрова. Также на минувшей сессии сложил полномочия главы администрации Александр Братчиков, опять же, в связи с переходом в региональный парламент. Денис Иванов оценил «эпоху Братчикова» для Пскова, поделился ожиданиями от нового руководства города, а также прокомментировал перспективы решения ключевых проблем 15-го округа.

Отдельное внимание уделили обсуждению ситуации по коронавирусу и действующих в Пскове ограничительных мер.