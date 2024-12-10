Общество

Валентина Понизовская: Усиливается сотрудничество «Совета муниципальных образований» с органами исполнительной власти

В состав Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» входят 85 муниципальных образований. Как сообщила руководитель Ассоциации, глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская в эфире «ПЛН FM», сотрудничество с органами исполнительной власти региона становится всё более плодотворным.

«У каждого своя история и свои проблемы. Но есть и общие проблемы и точки соприкосновения, на решение которых мы собираемся вместе, коллегиально обсуждаем и вырабатываем пути и методы решения. Совместно с органами исполнительной власти Псковской области», — отметила она.

Валентина Понизовская подчеркнула, что за последние годы сотрудничество с органами исполнительной власти стало более активным. «Всегда на заседании правления присутствуют руководители или представители комитетов, это дает большой эффект», — добавила она.