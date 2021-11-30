Петр Алексеенко: Наша основная цель — победа социализма

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал, чего хотят псковские коммунисты.

«У нас есть своя программа построения социализма, — отметил он. — В советское прошлое можно возвратиться. Память сохранила, что было в советское время. Наша основная цель — победа социализма. Должны вернуть народу природные богатства. Землю, которая продается и нещадно эксплуатируется, можно возвратить. Медицину бесплатной можно сделать — ресурсы нам позволяют. Образование сделать качественным. Это все было у нас».