Политика

Олег Брячак: Набор очков на несанкционированных митингах — кощунство

Набор очков на несанкционированных митингах — кощунство. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Получается, что лидер той или иной политической силы, депутат, чтобы набрать политический вес, очки, призывает людей нарушать закон, который сам и представляет. И этих людей, выводя на улицы незаконными способами, подставляет под резиновые дубинки, под уголовное дела. И на этом хочет зарабатывать политические очки?! Это в корне неверно! Единственный механизм влияния на нашу жизнь — через законы и законными путями. И эту возможность нам дают выборы», — сказал он.

Олег Брячак призвал не слушать тех людей, которые «на иностранную денежку работают и подначивают граждан к нарушению закона». «Не надо подставляться. Я неоднократно это говорил, особенно молодым людям. Не нужно ломать себе жизнь за то, чтобы кто-то достигал своих политических целей», — отметил он.

«На таких вещах я никогда не делал политических очков, дивидендов и делать не буду. Только в рамках закона», — резюмировал парламентарий.