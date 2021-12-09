Олег Брячак: Набор очков на несанкционированных митингах — кощунство

Набор очков на несанкционированных митингах — кощунство. Такое мнение высказал руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Олег Брячак призвал не слушать тех людей, которые «на иностранную денежку работают и подначивают граждан к нарушению закона». «Не надо подставляться. Я неоднократно это говорил, особенно молодым людям. Не нужно ломать себе жизнь за то, чтобы кто-то достигал своих политических целей», — отметил он.
«На таких вещах я никогда не делал политических очков, дивидендов и делать не буду. Только в рамках закона», — резюмировал парламентарий.