Политика

Сергей Михеев назвал плюс законопроекта о развитии местного самоуправления

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о развитии местного самоуправления. Проект закона предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.

«Действительно, сейчас наблюдается определенное задвоение, когда два уровня власти занимаются решением одних и тех же вопросов. И дробить нельзя на мелкие кусочки, когда за дороги между населенными пунктами отвечает район, за дороги внутри деревни — сельское поселение. Возможно, когда это будет в одних руках, будет лучше», - отметил он.

Говоря о представленном законопроекте, Сергей Михеев подчеркнул, что необходимо все взвесить. «И сделать так, чтобы плюсы были, а от минусов на этапе работы с документом уходить или их минимизировать. Нужно, чтобы люди увидели пользу», - резюмировал глава района.