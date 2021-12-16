Сергей Михеев назвал плюс законопроекта о развитии местного самоуправления

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о развитии местного самоуправления. Проект закона предусматривает упрощение правовых конструкций и уточнение компетенции органов местного самоуправления.
Говоря о представленном законопроекте, Сергей Михеев подчеркнул, что необходимо все взвесить. «И сделать так, чтобы плюсы были, а от минусов на этапе работы с документом уходить или их минимизировать. Нужно, чтобы люди увидели пользу», - резюмировал глава района.