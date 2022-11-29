Политика

«Гонки по вертикали»: проверка бюджетом, перетягивание статуса и исчезновение яблочной аномалии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! В эфире «Гонки по вертикали» - программа, в которой мы говорим об актуальных событиях региональной политики, анализируем тенденции и пытаемся ответить на вопрос: «Что дальше?». Подсказкой к решению этой футурологической задачи на минувшей неделе служил бюджет. В России принимали главный финансовый документ на трехлетие. Не буду грузить вас триллионными цифрами доходов, расходов и дефицита, ибо это, ясное дело, на специалиста. Ни уму ни сердцу непосвященного астрономическая цифирь ничего не скажет - при желании всё это легко найти в Сети. Давайте лучше сразу обратимся к оценкам и комментариям, тут интереснее и понятнее.

«Этот бюджет - самый сложный за последние годы», - говорит это не какой-нибудь оппозиционер, а спикер Госдумы, единоросс Володин. Для главы Минфина Силуанова бюджет тоже самый сложный, но в целом за всю его карьеру, ибо планируется он в условиях санкций, сокращения доходов и роста запроса ведомств на дополнительное финансирование. Радует разве только то, что все соцобязательства обещают выполнить, а так, понятно, что будет тяжело и непредсказуемо. Как формулирует спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, будем работать в нестандартных условиях, ситуация может меняться быстро. Это, повторюсь, оценки проводников этого бюджета - тех, кто за.

Что тут говорить про тех, кто против - те же левые проект бюджета на федеральном уровне не поддержали, более того, раздраконили и сами были подвергнуты обструкции. Причем, это раньше, в относительно вегетарианские времена, их пожурили бы, да и дело с концом. Ну действительно, чего тут такого: одни бюджет так видят, другие эдак, ничего страшного. Однако теперь, в условиях новой политической реальности, когда по одну сторону - патриоты, по другую - пятая колонна и прочие иноагенты, всё жестче и бескомпромисснее: бюджет в речах тех же единороссов был приравнен чуть ли не к самой России и ее народу. Соответственно, выступление против бюджета, правильно-правильно, выступление против населения. Один из руководителей думской фракции «Единой России» Андрей Исаев высказался на этот счет так: «Оппозиция голосует против бюджета – значит, против интересов своих избирателей».

А другой депутат-единоросс, секретарь псковского регионального отделения партии Александр Козловский, оттолкнувшись от итогов голосования в Госдуме, налетел на эсеров - раскритиковал коллег из «Справедливой России» за двойные стандарты, популизм и политические игры.

А мат в этой шахматной партии депутат Козловский поставил двухходовочкой: в бюджете запланированы средства на создание Всероссийского детского центра и организацию молодежного историко-патриотического лагеря в Печорах - это раз. А теперь второе, внимание - вопрос. «Получается, те депутаты, которые голосовали против бюджета на следующий год, не видят необходимости в этих проектах? Не нужен детский летний отдых? Не нужно воспитание молодежи в патриотическом ключе?» - вопросил депутат-единоросс, мысленно пригвождая своих воображаемых оппонентов-эсеров к позорному столбу.

- Некоторые из вас служат, едят белый хлеб с маслом, другие едят бутерброды с черной икрой, а некоторые даже с красной, некоторые получают пайки. И только беспризорные дети находятся без призора - мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь и мы им поможем («12 стульев»).

Но то дела московские, а в Пскове на сессии областного Собрания депутатов тоже принимали бюджет, пока в первом чтении. И тут против не высказался никто. В Псковской гордуме, где прошла бюджетная сессия, против проголосовал один депутат - коммунист. То есть видим достаточно любопытную картину, когда представители оппозиционной партии по-разному голосуют по важному, можно сказать, принципиальному вопросу. Вполне возможно, что этот вопрос тоже обсуждали в псковском обкоме, когда принимали коллег из Москвы и других регионов, в том числе членов федерального руководства партии. По итогам этого визита объявлено, что - цитирую пресс-релиз областного отделения КПРФ - «высказаны пожелания по усилению работы в организационном и идеологическом направлении». На самом деле визит важный и, вполне возможно, с продолжением.

Поясню, что возглавлял эту делегацию депутат Госдумы Георгий Камнев. С одной стороны, не самый известный и не самый публичный коммунист - но, с другой, есть у него определенный бэкграунд, в том числе неоднозначный и даже скандальный - сталинист, причем, такой активный и последовательный, инициатор создания сталинского центра. Но сейчас интереснее не это - Камнев входит в президиум ЦК КПРФ, является секретарем ЦК и возглавляет юридическую службу. То есть в Псков приезжал главный юрист компартии. Зачем? Для чего? Что решили?

- Или что-то случилось, или одно из двух («Следствие ведут колобки»).

Да, есть общая информация о том, что член президиума ЦК Камнев, первый секретарь Брянского обкома партии Андрей Архицкий и другие товарищи провели встречи, посетили памятные места, дали те самые рекомендации усиливать идеологическую и организационную работу. Но полного и внятного ответа на вопросы нет.

Постараемся выяснить. Во-первых, в среду, 30 ноября, на разговор в прямом эфире придет первый секретарь обкома Петр Алексеенко. Начнем в половину первого - не пропустите.

Во-вторых, следим за развитием событий - вполне вероятно, что продолжение этого визита будет, уже к совместному пленуму комитета и контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ, это мероприятие запланировано на субботу, 10 декабря. Помимо прочего, будут коммунисты обсуждать и вопрос участия в избирательных кампаниях следующего года, прежде всего - губернаторской - и вот тут, как я понимаю, главная задача сохранить за собой статус «партии №2». С каждым годом делать это всё сложнее, тем более что оппоненты наступают на пятки - и о планах другого участника политпроцесса поговорим в следующем блоке нашей программы.

ЛДПР, а речь о ней, ставит задачу быть второй партией в стране по итогам всех выборов, в том числе и на губернаторских во всех регионах. Об этом в эфире «ПЛН FM» сообщил депутат Госдумы, первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

На минувшей неделе он, партийный куратор Псковской области, побывал в регионе, провел ряд встреч, в том числе в правительстве. Губернатор, который на неделе встречался с победителями конкурса государственных гражданских служащих, руководителями сферы здравоохранения, ректором ПсковГУ, отметившим 85-летие первым председателем областного Собрания Юрием Шматовым, журналистами, главами районов, отправляющимися в зону СВО мобилизованными военнослужащими, нашел время встретиться и с депутатом от ЛДПР. Более того, затем Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что у региональных властей с ЛДПР, цитирую: «Выстроен конструктивный диалог, мы всегда готовы выслушать коллег, когда они предлагают рабочие варианты решения проблемных вопросов. Уверен, что плодотворное сотрудничество будет продолжено». Так что наверняка кандидат от ЛДПР будет среди участников губернаторской кампании, ему помогут пройти муниципальный фильтр, а кто именно представит ЛДПР, решит Высший совет партии. Выбирать будут одного из трех - прежде всего, это Антон Минаков, который в субботу на конференции вновь избран координатором регионального отделения партии на двухлетний срок, депутат Псковской гордумы Сергей Литвиненко и сам Сергей Леонов.

Сергей Леонов: Мы понимаем, что у нас есть резервы и возможности стать вторыми, в том числе в Псковской области, и мы будем добиваться этого. Задача у нас стоит четкая – второе место, и если где-то было второе место, то улучшать показатели.

В общем, выборов в следующем году будет много - и губернаторские, и глав ряда районов, к ранее запланированным кампаниям, скорее всего, добавится еще как минимум одна - в Пустошке.

Там депутаты районного Собрания во главе с председателем Дмитрием Зарембо на неделе отправили в отставку главу-яблочницу Светлану Василькову. Ее работу народные избранники ранее неоднократно оценивали неудовлетворительно. Теперь одиннадцатью голосами «за» объявили импичмент.

В «Яблоке» - и в псковском отделении, и в федеральном руководстве - выразили осуждение этого решения и заявили, что оно будет опротестовываться, но, по мнению экспертов, шансов у яблочников немного. Таким образом, продолжаем наблюдать постепенное исчезновение так называемой яблочной аномалии. Еще недавно было пять глав, избранных при поддержке оппозиционной партии, а теперь остается только Софья Пугачева в Новоржевском районе.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы - и помните: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, duma.gov.ru, kprf.ru, regnum.ru, youtube.com.