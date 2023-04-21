Политика

Опыт проведения ДЭГ в Псковской области признали одним из лучших в России

Опыт проведения дистанционного электронного голосования в Псковской области признали одним из лучших в России. Об этом сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов губернатору области Михаилу Ведерникову. Видео по итогам встречи глава региона разместил в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«В Оренбурге состоялся большой форум с участием Эллы Александровны Памфиловой (председателем ЦИК РФ – ред.), на котором опыт проведения ДЭГ в нашем регионе признали одним из лучших в России», – отметил Игорь Сопов.

Также он рассказал, что Псковская область подала заявку в ЦИК России на проведение (ДЭГ) в Единый день голосования 10 сентября.

Сейчас специалисты регионального избиркома выезжают в муниципалитеты, проводят встречи с главами районов, политическими партиями, чтобы ни у кого не оставалось вопросов о ДЭГ.

«Рассчитываем, что ЦИК одобрит заявку нашей области», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Сейчас регион активно готовится к проведению IV Форума молодежных избирательных комиссий, который состоится 18-19 мая. Форум попал в перечень мероприятий Росмолодежи, поэтому его участники смогут выиграть гранты на реализацию своих проектов.