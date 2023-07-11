Политика

Утвержден состав комиссии для конкурса на замещение должности главы администрации Великих Лук

Депутаты Великолукской городской Думы утвердили состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки в ходе очередной 9-й сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото: Великолукская городская Дума

В состав комиссии войдут:

глава города Великие Луки Николай Козловский;

заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович;

депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков;

начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов;

заместитель начальника правового управления правительства Псковской области Ирина Степанова;

начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Также в ходе обсуждения была определена дата проведения первого конкурса.