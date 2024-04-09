Политика

В новом составе правительства появятся люди из регионов, заявили депутаты Госдумы в эфире «ПЛН FM»

В новом составе правительства России появятся люди из регионов, заявили депутаты Госдумы Александр Борисов и Александр Козловский в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, будет ли продолжена практика рекрутировать в состав кабинета министров губернаторов, депутатов Госдумы, представляющих субъекты РФ.

«Люди из регионов назначались министрами, бывшие министры становились главами регионов. И я уверен, что в новом составе правительства наверняка появятся те, кто будет призван из регионов», - сказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«Губернаторов увидим обязательно. Эту практику никто не забыл», - добавил депутат Госдумы от Псковской области, первый заместитель председателя думского комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Напомним, в мае Госдуме впервые предстоит работа по утверждению кандидатур председателя правительства, вице-премьеров и министров.