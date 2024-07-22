Политика

Первые заявки для участия в ДЭГ начали поступать от псковских избирателей

Более 100 жителей Псковской области уже зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании на осенних выборах. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Прием заявлений на участие в ДЭГ стартовал 22 июля. Соответственно, наши избиратели могут зайти на личный кабинет Госуслуг, там зарегистрироваться. Я могу сразу сказать, что на 23 июля у нас подали заявки 127 человек», – рассказал Игорь Сопов.

Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на портале Госуслуг 22 июля. Подать соответствующее заявление поможет робот-помощник Макс, размещенный на главной странице портала Госуслуг. Необходимо ввести в поиске «Личный кабинет участника избирательного процесса», далее уточнить роль — «Избиратель». Робот-помощник переправит пользователя в раздел «Мои выборы».

Далее следует нажать на строчку «Проголосовать дистанционно» и подать заявление, заполнив все необходимые поля. Затем дождаться подтверждения. Уведомление придёт в личный кабинет. Подробная информация о сроках подачи заявления указана в личном кабинете на «Госуслугах».

Выборы состоятся с 6 по 8 сентября с применением дистанционного голосования. В Псковской области проходят 13 избирательных кампаний.