Политика

Лидер псковского «Яблока» рассказал о задачах партии и личных планах

В псковском «Яблоке» на данный момент нет кандидатов на пост губернатора. Об этом руководитель регионального отделения партии, депутат областного Собрания Артур Гайдук заявил в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопросы ведущего о планах на ближайшие годы.

«Со стороны федерального руководства пока каких-то конкретных задач не было озвучено. Что касается выборов, мы будем использовать все возможности легальной политики, а выборы являются одним из важнейших рычагов и способов ведения легальной политики. Во всех выборах, где у нас будут кандидаты, где мы сможем выдвигать людей в качестве кандидатов, мы будем участвовать», – сказал Артур Гайдук.

При этом он отметил, что у «Яблока», как и у других оппозиционных партий, нет возможности самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах.

«У нас нет такой возможности. Конечно, очень бы хотелось, но я боюсь, что такого количества депутатов нам будет не набрать. Как, собственно, остальным партиям тоже, кроме "Единой России"», – добавил руководитель псковского «Яблока».

По мнению Артура Гайдука, в настоящее время в партии нет кандидата на пост губернатора Псковской области, а сам он не уверен в продолжении своей политической карьеры.

«На мой взгляд, пока такого человека нет. Надеюсь, что он появится. Я действительно себя не вижу главой региона. Это точно не мое. Я никогда не рвался к власти. У меня совсем другие жизненные приоритеты всегда были. Все пришло к этому, потому что не было других вариантов. Я не могу сказать, что я в восторге от этого. Но я буду честно выполнять свою работу, как минимум, до 2026 года. В дальнейшем – посмотрим. Если будет необходимо, я буду выдвигаться в областное Собрание вновь», – заключил Артур Гайдук.