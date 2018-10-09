Общество

Новые имена появились на доске почета Пушкиногорской санаторной школы-интерната

В Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, одним из главных событий праздника стала традиционная церемония торжественного занесения на школьную Доску Почета имен учащихся и педагогов - в знак признательности за успехи в учебе, работе и воспитательной деятельности. Участники церемонии тепло поблагодарили учителя математики Ольгу Тимашову, учителя начальных классов Татьяну Семёнову, воспитателя Нину Кущенкову, учителя химии Нину Алексееву. Среди учеников, чьи имена занесены на доску почета – Ксения Петрова (2 класс), Анастасия Васильева (3 класс), Дарья Иванова (4 класс), Софья Федорова (5 класс), Игорь Сергеев (6 класс), Денис Полимахин (7 класс), Елизавета Романенко (8 класс), Владислав Орлов (9 класс), Юлия Кустова (10 класс), Любовь Иванова, Ия Андреева, Елена Кудряшова (11 класс).

Затем состоялся концерт, подготовленный учащимися Пушкиногорской санаторной школы для своих учителей. Педагогов поздравляли и ученики начальной школы, и будущие выпускники. В программе праздника были народные и современные танцы, песни, стихи, большая презентация достижений прошлого учебного года, поздравления ветеранов педагогического труда и слова благодарности предприятиям и организациям, оказавшим поддержку и спонсорскую помощь школе: региональному отделению Российского Детского фонда, благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», Псковскому областному совету профсоюзов, Псковскому электромеханическому заводу, ООО «ТАНН Невский».

В заключение концерта директор школы Аркадий Васильев наградил всех его участников благодарственными письмами.