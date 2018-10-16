Общество

Плюсский фельдшер получил положенную выплату по программе «Земский доктор» после вмешательства Александра Котова

Жительница плюсского села Ляды Ирина Голубцова вновь обратилась к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову с просьбой о содействии в выплате денежных средств, положенных по программе «Земский доктор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 18 октября секретарь регионального отделения «Единой России» провёл приём граждан в партийной приемной.

Впервые медсестра деревенского офиса врача общей практики обратилась за помощью к депутату два года назад – 10 ноября 2016 года. Женщина рассказала, что ее супруг - Алексей Голубцов несколько лет назад переехал в село Ляды из Белоруссии. Предлагаемые в Псковской области меры поддержки (1 млн рублей) тогда оказались решающим фактором при трудоустройстве фельдшером в офисе. Из-за несвоевременного поступления бюджетных средств Госкомитет по здравоохранению и фармации не сделал необходимые выплаты в срок, позднее это стало возможно лишь через суд, и решение застопорилось. Тогда Александр Котов лично вмешался в ситуацию, после чего половина положенной суммы была перечислена на счёт врачу. Еще 500 тысяч рублей приходилось на федеральное финансирование, деньги должны были поступить следом.

«Спасибо вам за помощь! Все вопросы решились, кроме одного. Вторая часть суммы по программе «Земский доктор» по-прежнему так и не поступила», - рассказала Ирина Голубцова.

«16 октября деньги были перечислены, средства либо уже на счете, либо поступят в самое ближайшее время», - сообщил посетительнице приёмной Александр Котов – о записи на прием Ирины Голубцовой было известно заранее, председатель Собрания депутатов запросил информацию в Госкомитете по здравоохранению и фармации, и в органе исполнительной власти решили проблему за один день.

«Вернетесь домой, проверьте, пришли ли деньги, и сообщите, пожалуйста. Мы должны быть уверены, что вопрос закрыт, - обратился к жительнице Ляд Александр Котов. – Ситуация недопустимая. При наличии программы, которая должна привлекать в регион врачей, выплаты приходится выбивать через суд. Но, к сожалению, когда вы обратились, другой возможности уже не было».

Пользуясь случаем, Ирина Голубцова рассказала о другой проблеме: Стругокрасненская межрайонная больница арендует в Лядах дом для врачей, работающих в сельском офисе, оплата за жильё не поступает три месяца. «В прошлом месяце нас чуть не выгнали, сказали собирать вещи. Хотела с этим вопросом обратиться к главе района, но так и не смогла – он то занят, то в отъезде», - пожаловалась медик. Александр Котов пообещал разобраться и в этом вопросе.

Кроме того, речь зашла об организации медицинской помощи в районе – в Лядах закрылся пост неотложки, население забило тревогу. «Люди шумят, хотят, чтобы было так, как раньше. Хотя в помощи врач никому не отказывает, принимает в офисе независимо от времени суток, пока не кончится очередь. В восемь вечера, значит, в восемь», - рассказала Ирина Голубцова.

«К сожалению, людям просто не хватает информации. Им не нужны объяснения про подушевые нормативы и статистику. Они просто должны понимать, что будет, если понадобится вызвать скорую помощь или попасть на приём к фельдшеру. Может быть, логистически будет правильно, если в какие-то деревни поедет скорая не из Плюссы, а из Струг – у вас одна межрайонная больница, а значит, нет разницы, в каком районе пациент. Значение имеет только расстояние», - поделился мнением Александр Котов.

Председатель отметил, что сейчас формулированием основных проблем оказания медпомощи в районе и вариантов их решения занят Госкомитет по здравоохранению и фармации. «Я готов подключиться к этой работе как депутат. Интересы населения должны быть учтены по максимуму», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, целью программы «Земский доктор» является привлечение в сельскую местность врачей общего профиля по наиболее востребованным направлениям. Гражданам с высшим медицинским образованием, согласившимся переехать в село, гарантирована выплата в размере 1 млн руб. Эти средства получатель обязан потратить на покупку или строительство жилья. Первоначально возраст участников программы был ограничен 25-35 годами, но в итоге верхняя планка была поднята до 50 лет.