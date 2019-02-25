Общество

В Опочке открылась служба ранней помощи для детей с нарушениями психофизического развития

В Опочке при Центре социального обслуживания открывается служба ранней помощи для детей с выявленными нарушениями психофизического развития или с риском таких нарушений. Об этом сообщается в официальном сообществе Детского фонда «ВКонтакте».





Педагоги и психологи организуют совместные занятия для родителей с детьми до 4 лет. Родителей учат, как проводить занятия дома, учить детей грамотности, знакомить их с книгами.



Для таких занятий нужны детские книжки в хорошем состоянии: сказки, стихи, раскраски. Также для ребят можно передать игрушки.



Если вы хотите помочь, можно принести книжки и игрушки в офис Детского фонда (ул.Я.Фабрициуса, д.2А, каб.15) с 9:00 до 17:00 без обеда.