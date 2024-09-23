«Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон. ВИДЕО

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Сержик, Артём и Тим: названы самые популярные и редкие имена новорожденных псковичей

Два псковича вошли в состав сборной России по гребле

Алексей Несмашный: Переезд учеников в школы №23 и №2 будет происходить волнами

«Кузница»: Старина и современность в архитектуре – две вещи несовместимые?

Сбер повысил ставку по вкладам до 20% годовых

Пенсионеры могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 1 октября

Арт-флешмоб «Звучание ветра» на псковской набережной отменили из-за погоды

Два рейса до Талабских островов отменят в Псковском районе

Опасный мост через ручей восстановили на улице Гремячей в Пскове

Актер и кинорежиссер Василий Ливанов попал в больницу с инсультом