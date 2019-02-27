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Общество

Григорий Турчин стал исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

05.03.2019 12:07|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской гордумы Григорий Турчин избран исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 5 марта на отчетно-выборном Собрании ассоциации.

Его кандидатуру предложила председатель Совета Валентина Понизовская. «Григорий Михайлович - депутат гордумы, более 10 лет служил на атомной подлодке на Северном флоте, что говорит о его надежности, награжден орденом Мужества, являлся руководителем регионального исполкома ОНФ», - рассказала о нем Валентина Понизовская.

Члены Собрания единогласно проголосовали за его назначение. Григорий Турчин заявил о необходимости расширения круга взаимодействии ассоциации с партнерами, популяризации деятельности муниципальных образований и органов местного самоуправления, регистрации ТОСов, поддержки конкурсов, которые проводятся в районах региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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