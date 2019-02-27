Григорий Турчин стал исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»

Депутат Псковской гордумы Григорий Турчин избран исполнительным директором ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято 5 марта на отчетно-выборном Собрании ассоциации.
Его кандидатуру предложила председатель Совета Валентина Понизовская. «Григорий Михайлович - депутат гордумы, более 10 лет служил на атомной подлодке на Северном флоте, что говорит о его надежности, награжден орденом Мужества, являлся руководителем регионального исполкома ОНФ», - рассказала о нем Валентина Понизовская.
Члены Собрания единогласно проголосовали за его назначение. Григорий Турчин заявил о необходимости расширения круга взаимодействии ассоциации с партнерами, популяризации деятельности муниципальных образований и органов местного самоуправления, регистрации ТОСов, поддержки конкурсов, которые проводятся в районах региона.