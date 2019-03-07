Псковские депутаты поддержали проект федерального закона, устраняющий несправедливый порядок индексации пенсий

Псковские депутаты единогласно поддержали проект федерального закона, устраняющий несправедливый порядок индексации пенсий. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос обсуждался сегодня, 7 марта, на внеочередной 30-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Как пояснил председатель регионального парламента Александр Котов, речь идет о необходимой процедуре - поддержке проекта федерального закона № 657895-7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи». Сначала в поддержку голосуют депутаты областного Собрания, а затем постановление о поддержке указанного проекта закона подписывает губернатор. Таким образом, регион высказывает свое консолидированное мнение.
Нормативный акт определяет постоянно действующий порядок материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым сумма текущей индексации пенсии и ЕДВ будет исключена из подсчета общей суммы материального обеспечения и выплачена сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъектах. Суммы индексаций при этом будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума в следующем году.
Таким образом, размер социальной доплаты к пенсии, установленной федеральным законом «О государственной социальной помощи», не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум.
Александр Котов напомнил, что проект закона разработан в целях реализации положений послания президента Российской Федерации. Обращаясь к Федеральному Собранию, Владимир Путин обратил внимание на несправедливую ситуацию, возникшую в ходе индексации пенсий в рамках пенсионной реформы. «Если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, - отметил президент. - Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить».
Законопроект разработан правительством и внесен на рассмотрение в Государственную Думу 4 марта. В связи с тем, что документом вносятся изменения в положения, относящиеся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин обратился к руководителям региональных законодательных органов направить отзыв на проект федерального закона.
Срочность проведения такой процедуры связана с тем, пояснил Александр Котов, что предполагается, что уже в мае текущего года начнутся выплаты этой категории пенсионеров, а индексация пенсий будет произведена с 1 января 2019 года.
Реализация проекта федерального закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в размере 18,8 млрд рублей в 2019 году, 20 млрд рублей в 2020 и 19,6 млрд рублей в 2021 году.
Начальник управления социальной защиты Армен Мнацаканян добавил, что в Псковской области обсуждаемые изменения коснутся 23161 человек. «Это большой плюс для данной категории», - подчеркнул он.
Депутат от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг в свою очередь отметил, что суть закона сводится к тому, чтобы «нищих сделать бедными». «А что делать с бедными, в законе не отражено», - добавил он. По его словам, 90 тысяч людей, которые живут в Псковской области на прожиточный минимум, не получат такой помощи, а только 23 тысячи. В то же время парламентарий согласился, что «любая копейка, выданная людям, - это плюс».
По итогам голосования все депутаты единогласно поддержали законопроект.