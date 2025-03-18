Общество

Профильный комитет СФ не поддержал законопроект об умерщвлении животных в приютах

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию не поддержал законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, который предусматривает в том числе возможность умерщвления содержащихся в приютах животных. Об этом сообщила член комитета Ольга Епифанова.

«Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и комитеты-соисполнители не поддержали законопроект в представленной редакции. Соответствующий отзыв был направлен в профильный комитет Госдумы», - сказала сенатор. По ее словам, члены комитета проголосовали в форме заочного голосования, так называемым опросным путем.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике считает, что «точечное регулирование отрасли законопроектами не принесет необходимого эффекта», отметила сенатор. «Безусловно, приоритетом всегда остается обеспечение надлежащего уровня защиты человека, общественной безопасности. В то же время комитет считает, что проблемы в сфере обращения с домашними животными необходимо решать комплексно и учитывать всю картину. <…> Без комплексного подхода к решению проблемы, без единой для всех системы регистрации собак, без контроля за разведением, без требований обязательной стерилизации животных, не подлежащих разведению, мы не сможем минимизировать число несчастных случаев», - пояснила она.

Сенатор добавила, что «стаи бездомных и безнадзорных собак на улицах являются <…> прямым следствием безответственности владельцев животных». «Ответственное отношение к животным закреплено в статье 114 конституции. Согласно этой статье, правительство РФ осуществляет меры, направленные на формирование в обществе ответственного отношения к животным. Есть соответствующее поручение президента», - подчеркнула Епифанова.

«Профильному ведомству необходимо разработать комплексные изменения в законодательство в области обращения с животными, соответствующее поручение есть у Министерства природных ресурсов России», - заключила сенатор.

О законопроекте

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ направлен на отзыв в регионы.

Одним из положений законопроекта предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, а владельцев приютов обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания, пишет ТАСС.

Ранее законопроект не поддержал комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству. Как отметил в ходе рассмотрения законопроекта первый зампред комитета Артем Шейкин, эта норма противоречит конституции и закону об ответственном обращении с животными.