Общество

Новгородская область потратится на уточнение границы с Псковской областью

Новгородская область потратится на выполнение работ по уточнению участка границы с Псковской областью. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Министерство инвестиционной политики Новгородской области заказало выполнение работ по уточнению участка границы между Новгородской областью и Псковской областью за счет областного бюджета Новгородской области.

Исследуется участок границы от точки, расположенной на стыке границ Волотовского и Солецкого муниципальных районов Новгородской области с Псковской областью до узловой точки расположенной на стыке границ Новгородской, Псковской и Тверской областей (ориентировочная протяженность 198,8 км).

Подрядчик должен выполнить подготовительные работы, подготовить карту участка границы, текстовое описание, согласование с органами исполнительной власти Тверской области точки примыкания границы между Новгородской областью и Псковской областью к границе Тверской области, согласование карты участка границы между Новгородской областью и Псковской областью с заказчиком, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными федеральными органами Новгородской и Псковской областей, примыкающих к границе.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 1 млн 533 тыс. 795,89 рублей.

Аукцион состоится 18 марта.