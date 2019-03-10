Общество

Самые высокие в России показатели смертности зафиксированы в Псковской области

Показатель смертности по итогам прошлого года в России составил 12,4 человека на тысячу населения. Точно таким же он был в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные Росстата об экономической и социальной ситуации в российских регионах, которые публикуются в «Российской газете».

Меньше всего людей умирает в России на Кавказе и на Севере. В Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, Чечне - 4,2, Дагестане - 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии - по 7,8, в Тюменской области - 7,9.

Самые печальные показатели - в Псковской и Тверской областях - по 16,8 человека на тысячу населения, Новгородской области - 16,5, Ивановской - 16, Владимирской - 15,8.

В первую очередь такая ситуация связана со структурой населения в этих регионах. Чем больше жителей пожилого возраста - тем выше смертность. И наоборот, чем больше молодежи - тем ниже показатели смертности.

Также в отчете Росстата дается статистика по реальным доходам населения в разных регионах в 2018 году, инфляции, по ситуации в промышленности, на рынке жилья и труда, в бюджетной сфере.