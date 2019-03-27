Общество

Руководитель Новосокольнического лесхоза получил штраф за нарушение трудового законодательства

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований федерального законодательства в ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» в заключенном с одним из работников трудовом договоре и дополнительном к нему соглашении не были указаны условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Аналогичные нарушения, выразившиеся в отсутствии условий оплаты труда, выявлены в трудовых договорах и с другими работниками организации. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Кроме того, одному из работников предприятия, полностью отрабатывавшему ежемесячно начиная с сентября по ноябрь 2018 года норму рабочего времени и выполнившему нормы труда, заработная плата выплачивалась в размере 3 тыс. рублей, то есть ниже минимального размера оплаты труда (11 163 рубля). Аналогичные нарушения, выразившиеся в выплате заработной платы ниже МРОТ, допущены при выплате заработной платы и другим работникам.

В нарушение требований законодательства ни коллективным договором, ни соглашением, ни иными локальными нормативными актами организации индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги не предусмотрена. Фактически последнее повышение окладов работникам было только в 2010 году.

В этой связи прокурором района в отношении исполнительного директора ССК межхозяйственный лесхоз «Новосокольнический» возбуждено дело об административных правонарушениях - нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Он привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 11 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, с работниками организации заключены соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам, организована выдача средств индивидуальной защиты, внесены изменения в локальные акты предприятия, утверждены соответствующие требованиям действующего законодательства расценки оплаты труда.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.