Общество

Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» состоялся в Великих Луках

Интеллектуальный турнир среди обучающихся образовательных учреждений «Знатоки олимпизма» состоялся в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее спорта и Олимпийского движения Псковского края, турнир проводился с целью изучения, распространения, популяризации гуманистических принципов и идеалов олимпийского движения, Олимпийских игр, олимпизма.

Организаторами турнира стали Великолукская олимпийская академия (президент Руслан Городничев), Музей спорта и олимпийского движения Псковского края (директор Дмитрий Белюков), управление образования администрации г. Великие Луки (заместитель начальника Светлана Белюкова), Клуб интеллектуальных игр «ВО!» г. Великие Луки (руководитель Константин Алдохин), МБОУ «Гимназия имени С.В.Ковалевской» (заместитель директора Татьяна Титова).

В программу турнира были включены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» (1 этап) и квест-игра (2 этап).

Первый - командный - этап интеллектуального турнира «Знатоки олимпизма» проходил 21 апреля в МБОУ «Гимназия имени С.В.Ковалевской». Всего в командном этапе приняли участие 16 команд общеобразовательных учреждений города Великие Луки. Общая численность участников составила 96 человек.

Отборочный турнир по игре «Что? Где? Когда?» проводился в один тур, в котором отыгрывалось 12 вопросов. Правила розыгрыша вопросов соответствовали Кодексу спортивного ЧГК. Основным показателем для распределения мест по итогам турнира являлось количество очков, набранных командой.

Четыре лучшие команды отборочного турнира «Что? Где? Когда?» вышли в полуфиналы «Брейн-ринга». Победители полуфиналов играли в финале. Команда, одержавшая победу в финале «Брейн-ринга», стала победителем турнира. Второе место занял проигравший финалист. Третье место поделили проигравшие полуфиналисты.

Результаты отборочного турнира «Что? Где? Когда?»:

1 место - команда «Олимпиада-80», МБОУ СОШ №5

2 место - команда «Золотые капли», МБОУ СОШ №13

2 место - команда «Парламент сов», МБОУ «Гимназия имени С.В. Ковалевской»

2 место - команда «Типичный ландшафт», МБУДО ДДТ

Результаты «Брейн-ринга»:

1 место - команда «Парламент сов», МБОУ «Гимназия имени С.В. Ковалевской»

2 место - команда «Олимпиада- 80», МБОУ СОШ №5

3 место - команда «Золотые капли», МБОУ СОШ №13

3 место - команда «Типичный ландшафт», МБУДО ДДТ

Все команды получили диплом за участие, сувениры и «Олимпийские дневники школьника».

Второй – личный – этап интеллектуального турнира «Знатоки олимпизма» проходил 23 апреля в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края.

В личном первенстве интеллектуального турнира «Знатоки олимпизма» приняли участие по одному представителю от семи команд, показавших наилучшие результаты по итогам группового этапа. Каждый участник получил маршрутный лист с 10 заданиями, ответы на которые мог найти в экспозиции Музея спорта и олимпийского движения Псковского края.

При подведении итогов учитывались правильность выполненных заданий и время, затраченное на их выполнение. Победителем стал участник, ответивший на большее количество заданий и затративший наименьшее количество времени.

Результаты квест-игры распределились таким образом:

1 место - Арина Болотникова, МБУДО ДДТ

2 место - Михаил Григорьев, МБУДО ДДТ

3 место - Елизавета Ананьева, МБОУ СОШ №13

4 место - Никита Филиппов, МБОУ «Гимназия имени С.В. Ковалевской»

5 место - Павел Рассадовский, МБОУ СОШ №5

6 место - Александра Кораблева, МБОУ СОШ №1

7 место - Владислав Соколов, МБУДО ДДТ

Турнир прошел при финансовой поддержке Олимпийского комитета России в соответствии с Координационным планом основных мероприятий региональных олимпийских академий России (с участием Олимпийского комитета России) на 2019 г.