Общество

Подписано постановление о проведении ремесленной ярмарки «Город мастеров» на Ганзе-2019 в Пскове

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» развернется в центре Пскова в рамках проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени с 27 по 30 июня 2019 года. Постановление о проведении ярмарки подписал и.п. главы администрации города Александр Коновалов.

Данным документом утвержден Порядок организации ярмарки, План мероприятий, которые пройдут в ее рамках, ассортиментный перечень продукции и услуг, разрешенных для торговли на ярмарке, перечень мест ее проведения, а также ряд сопутствующих документов, которые будет необходимо оформить для участия. Ранее сообщалось, что «Город мастеров» развернется на набережной реки Великой.

Кроме того, постановлением утверждены схемы размещения объектов торговли и объектов общественного питания на территории праздничного пространства (на Октябрьском проспекте, Октябрьской площади, на улице Советской, в Детском парке, на набережной Великой и Псковы).