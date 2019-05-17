Общество

Псковский Росреестр приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече

Управление Росреестра по Псковской области приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече на тему: «Анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке технического, межевого планов, актов обследования, карта – планов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Кадастровым инженерам также будет доведена до сведения информация об основных изменениях в действующем законодательстве и порядке их применения в учетно-регистрационной сфере.

Встреча состоится 31 мая в 11.00 по адресу: г. Псков, ул. Металлистов, 17, 4 этаж, актовый зал.