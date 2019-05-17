Общество

Олег Брячак: В Пскове управляющие компании не видят людей в упор, а просто на них зарабатывают

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак заявил, что «в Пскове управляющие компании не видят людей в упор, а просто зарабатывают на людях». Своим мнением Олег Брячак поделился в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Сегодня ветераны позвонили, захотели обсудить со мной насущные проблемы города. Сейчас их больше всего волнуют управляющие компании, которые вообще не видят людей в упор, а просто зарабатывают на людях. Ни подъезды не помоют, ни окна. Я сам ездил, видел, как на козырьках уже деревья выросли. Разве это отношение к людям? Дворы и подъезды загажены, - отметил Олег Брячак. - При нашей поддержки коммунистами была создана «Городская управляющая компания». Приходите, переводите свои дома в «Городскую управляющую компанию». Она - имиджевая, за ней стоят депутаты. Приходят представители компаний, вымывают подъезды, окна, красят окна и перила, меняют лампочки и так далее сразу. Поэтому проявляйте активность, а не говорите, что все плохо. Приходите к нам, предлагайте, будем вместе все делать. Сегодня у нас в городе замечательные руководители, в области прекрасное руководство: реагируют на просьбы граждан, предпринимают меры. Так что - вперед!».

Руководитель псковского отделения партии «Справедливая Россия» напомнил, что помещение отделения партии расположено на улице Яна Фабрициуса, 6а.