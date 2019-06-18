Общество

Великолукское предприятие выделит миллион рублей на ремонт крыши в детском саду в Переслегино

Компания «Великолукский мелькомбинат» выделила средства на срочный ремонт кровли детского сада в деревне Переслегино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Глава района Сергей Петров встретился с генеральным директором компании «Великолукский мелькомбинат» Владимиром Довгуном в рамках совещания по проработке вопроса о срочном капитальном ремонте кровли детского сада в деревне Переслегино, который стоит на особом контроле у губернатора Псковской области. Стороны обсудили вопросы ремонта дошкольного учреждения и пришли к соглашению, что ремонтные работы с кровлей начнутся уже в ближайшие дни.

«Одно из предприятий нашего холдинга - «АгроНова» - находится на территории деревни Переслегино. Наши сотрудники водят своих детей в детский сад «Росинка» и переслегинскую гимназию. Решение о выделении денег на ремонт детсада уже принято, состоялись переговоры с компанией подрядчика, на днях строители уже приступят к выполнению работ», - сказал Владимир Довгун. По его словам, компания выделит на ремонт порядка одного миллиона рублей.

«Наша компания социально ориентирована. Мы, наши родители и дети живем на этой земле, поэтому обязанность предприятия помогать в социальной сфере», - добавил он.

Великолукский мелькомбинат (предприятие входит в РСПП Псковской области) оплатит работу подрядчика по ремонту кровли, работы планируется выполнить в течение 1-2 месяцев.

Глава Великолукского района Сергей Петров, в свою очередь, отметил, что благодаря усилиям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Госдумы РФ Александра Козловского, помощь пришла очень быстро. «Я очень благодарен, что за такой короткий промежуток времени мы добились существенной помощи», - сказал глава района.

Напомним, что 13 июня по просьбе Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова депутат Государственной Думы РФ, руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области Александр Козловский провел выездное рабочее совещание в детском саду «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района.

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В начале лета детский сад был закрыт в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием дошкольного учреждения - сильно протекала кровля, подтоплен второй и первый этаж, обваливаются потолки, разрушаются стены, выявлены проблемы с электроснабжением и проводкой. Закрытие детсада вызвало недовольство жителей деревни, так как в дошкольном учреждении обучается более 100 детей.

Александр Козловский вместе с главой Великолукского района Сергеем Петровым лично осмотрел помещения детского учреждения, после чего было принято решение в кратчайшие сроки отремонтировать детсад. Сделать это депутат Госдумы предложил при помощи членов Российского союза промышленников и предпринимателей Псковской области, социально-ориентированных и активных предприятий, которые также входят в движение «Свое».