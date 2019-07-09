Общество

Общественная палата Псковской области попросит губернатора пересмотреть время запрета на продажу алкоголя

На заседании Совета Общественной палаты Псковской области, которое состоялось сегодня, 10 июля, принято решение создать рабочую группу по общественному контролю за деятельностью пабов и «псевдокафе» в жилых домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам обсуждения будет подготовлено обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением рассмотреть вопрос прекращения деятельности пабов на территории Псковской области и изменить временные рамки ограничений розничной продажи алкогольной продукции, установленные на территории Псковской области, что позволит эффективнее бороться с так называемыми «наливайками».

Также на заседании Совета Общественной палаты Псковской области рассмотрели предложение об утверждении почетных званий и знаков «Заслуженный меценат Псковской области» и «Доброволец Псковской области». Инициатива будет внесена на рассмотрение Геральдического совета при Администрации Псковской области в качестве дополнений в Закон «О наградах Псковской области». В дальнейшем планируется провести конкурс на создание эскизов указанных знаков.

Также члены региональной Общественной палаты приняли решение поддержать сбор средств и гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области.