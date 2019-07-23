Общество

Предмет «Экология» может появиться в российских школах

Общественный совет при министерстве природных ресурсов и экологии предложил ввести предмет «Экология» и профильный ЕГЭ по нему в школьную программу, пишет «Интерфакс».

«Для обеспечения поступательного развития страны, предупреждения и избежания катастрофических последствий природных катаклизмов в условиях изменения климата общественный совет при Минприроды России предложил ввести в школе обязательный предмет "Экология" для устойчивого развития», - говорится в сообщении пресс-службы общественного совета.

В совете считают приоритетом включение школьного предмета «Экология» в область естественных наук, перенеся его из области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», в котором сейчас находится предмет.

«Со временем возникнет потребность в обсуждении его включения в перечень ЕГЭ», - отметили в совете.

Для проработки практической реализации инициативы общественники предлагают сформировать совместную рабочую группу Минприроды РФ, Минпросвещения России и профильного комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Соответствующее предложение будет направлено в Госдуму и Минпросвещения в ближайшее время.