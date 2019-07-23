Общество

Псковских студентов приглашают на всероссийский экологический квест

Студенческие команды вузов Псковской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Экопросвет» , который направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу по экопросвещению в вузах, школах и студенческих сообществах. Организатором квеста является движение ЭКА в рамках программы «Зеленые вузы России». Квест продлится до 15 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, регистрация на квест уже открыта на сайтеэкопросвет.вузэкоквест.рф.

Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит пройти курс по темам «управление отходами» и «изменение климата», изучить мировые тренды в области устойчивого развития и выполнить ряд заданий, среди которых:

провести интерактивные уроки и лекции для студентов и школьников на экотемы;

принять участие в волонтерской акции, в “зеленом” городском мероприятии или организовать собственное;

реализовать в своем вузе акции и проекты по водосбережению, очистке берегов, внедрению раздельного сбора отходов, озеленению и другие полезные инициативы.

Студенческие команды-лидеры квеста будут награждены полезными экопризами. Победители квеста примут участие во всероссийском слете Ассоциации зеленых вузов России весной 2020 года. Их ждет насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.