Псковских студентов приглашают на всероссийский экологический квест

Студенческие команды вузов Псковской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Экопросвет» , который направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу по экопросвещению в вузах, школах и студенческих сообществах. Организатором квеста является движение ЭКА в рамках программы «Зеленые вузы России». Квест продлится до 15 октября.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, регистрация на квест уже открыта на сайтеэкопросвет.вузэкоквест.рф.
Студенческим командам, присоединившимся к квесту, предстоит пройти курс по темам «управление отходами» и «изменение климата», изучить мировые тренды в области устойчивого развития и выполнить ряд заданий, среди которых:
Студенческие команды-лидеры квеста будут награждены полезными экопризами. Победители квеста примут участие во всероссийском слете Ассоциации зеленых вузов России весной 2020 года. Их ждет насыщенная образовательная программа от экспертов-практиков.