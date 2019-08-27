Общество

В Пскове снесут незаконно установленные гаражи и киоски

Управление городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова совместно с муниципальной «Службой благоустройства» начнет массовый демонтаж незаконно установленных гаражей и ларьков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, демонтаж начнется 2 сентября.

«Как сообщили в УГХ, всего в течение месяца предполагается снести 34 таких гаража, расположенных по адресу Рижский проспект, 56а, рядом с двумя детскими садами - на месте этих незаконно возведенных строений будет начато строительство ясельной пристройки на 80 мест. Контракт на демонтаж уже заключен, подрядчик готов приступить к работам», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ближайших планах у городских властей - начать снос 24 ларьков и киосков, которые также незаконно были установлены в разных районах города. В УГХ просят собственников данных строений самостоятельно демонтировать их и таким образом освободить незаконно занятые земельные участки, а также напоминают, что демонтированное имущество будет храниться один год, после чего его реализуют.