Общество

Псковские памятники архитектуры из Списка ЮНЕСКО попали в лимитированную серию открыток

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник выпустил комплект открыток с памятниками архитектуры Пскова, которые вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ограниченный тираж уже поступил в продажу в магазин музея (Приказная палата в Псковском кремле).

Напомним, в июле 2019 года десять объектов культурного наследия Пскова были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (XII в), собор Рождества Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (XII в), собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (XIV в), церковь Покрова и Рождества от Пролома (), церковь Василия на Горке (XV в), церковь Георгия со Взвоза (XV в), церковь Богоявления с Запсковья (XV в), ансамбль церкви Михаила и Гавриила Архангелов (XIV - XVII вв), церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (XV в), церковь Николы со Усохи (XVI в).