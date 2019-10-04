Общество

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко назвал основную проблему ТОСов сельских поселений

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко считает, что одна из основных проблем территориальных общественных самоуправлений (ТОС) сельских поселений - вызванная непониманием конкуренция с органами местного самоуправление. Об этом Виктор Остренко сообщил 7 октября в офисе «Команды 2018», в ходе круглого стола «Роль и место ТОСов города Пскова в развитии местного самоуправления и гражданского общества».

«Мне кажется, что одна из основных проблем, связанных с ТОСами на местах, - вызванная непониманием конкуренция с органами местного самоуправления. Какое-то недоверие. И это доходит до уровня районов. Где-то местные власти не понимают, насколько полезны ТОСы, задействованные там люди, - отметил Виктор Остренко. - ТОСы - это важный ресурс, чьи успехи стоит демонстрировать! С помощью него можно и привлекать средства, и решать вопросы местного значения, и объединять людей».

Кроме того, Виктор Остренко обозначил и другие проблемы, задерживающие развитие ТОСов: одна из них связана с неполноценностью правовой базы, другая - с недофинансированием.

Участники круглого стола напомнили, что в Псковской области муниципальные гранты существуют только для ТОСов Пскова и Великих Лук: «Сейчас территориальные общественные самоуправления в сельских поселениях Псковской области получают средства либо за счет самих муниципалитетов, либо за счет граждан».