Общество

Пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области получат 12,5 млн рублей грантовой поддержки

Пять крестьянско-фермерских хозяйств Псковской области стали победителями первого конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап». Такое решение принято конкурсной комиссией на основе анализа всех поступивших заявок, пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Всего на рассмотрение экспертного жюри поступило 25 заявок из 13 районов региона.

В Псковской области на реализацию мероприятий на предоставление гранта «Агростартап» в текущем году предусмотрено 12,5 млн руб. Каждый победивший проект получит по 2,5 млн рублей.

Грантовый конкурс «Агростартап» - это один из новых механизмов поддержки начинающих фермеров и малого бизнеса. Он реализуется в рамках региональной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Агростартап» предоставляет возможность получить на безвозмездной основе до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства или до 4 млн рублей при условии направления средств в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Деньги будут предоставлены на условиях софинансирования. Поддержка государства на создание и развитие хозяйства составит не более 90%, и не менее 10% необходимо вложить самому фермеру.

В комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области заметили, что участником конкурса на получение гранта «Агростартап» может быть гражданин (член ЛПХ), но с условием, что в течение 15 дней после того, как претендента на грант назовут грантополучателем, он зарегистрируется как глава КФХ в налоговой службе.

Напомним, что грантовая поддержка фермерских хозяйств в Псковской области осуществляется с 2012 года. За восемь лет реализации мероприятий грантовую поддержку получили 146 фермерских хозяйства: 120 начинающих фермеров и 26 семейных животноводческих ферм. Общий объем финансирования составил около 330 млн руб.