Свыше 10 тонн швейцарского сыра не пропустили через границу в Псковской области

В Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз более десяти тонн швейцарского сыра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Россельхознадзора
На международном автомобильном пункте пропуска Бурачки инспекторы приостановили автотранспортное средство, в грузовом отсеке которого находились десять с половиной тонн твёрдого сыра, произведённого в Швейцарии. Товар предназначался для получателя из Санкт-Петербурга.
Во время совместного с таможенным органом досмотра инспекторы выявили, что дата выработки сыра (21.10.2025) отсутствовала в ветеринарном сертификате. Сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность товара, не оказалось.
Ввоз готовой молочной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещён, поэтому сотрудники управления оформили акт о возврате груза.
Товар вернули на сопредельную территорию.