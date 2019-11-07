Общество

В Псковской области в 2020 году изменится размер компенсации за детский сад для родителей

В Псковской области в 2020 году изменится размер компенсации за детский сад для родителей. 7 ноября на официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение администрации Псковской области №614-р от 06.11.2019 г.

Документ за подписью и.п. губернатора Псковской области Веры Емельяновой устанавливает средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за уход и присмотр за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на территории Псковской области, на 2020 год.

Средний размер платы установлен по всем 24 районам, городам Пскову и Великие Луки в размере 1780 рублей в месяц.

В 2019 году размер платы составляет 1740 рублей.

Исходя из данной суммы рассчитывается стоимость компенсации за детский сад.

Согласно закону «Об образовании в Псковской области», родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере 20 процентов среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории области, на первого ребенка, в размере 50 процентов размера такой платы на второго ребенка, в размере 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей.