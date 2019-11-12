Общество

Деятельность участковых уполномоченных полиции станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 14 ноября, в 15.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности участковых уполномоченных полиции.

Пресс-конференция проводится в преддверии Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается ежегодно 17 ноября (в этот день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю»).

Участковый уполномоченный полиции - одна из ключевых фигур в государственной системе профилактики правонарушений. Он занимается не только предупреждением, пресечением, но и раскрытием преступлений, в том числе, тяжких.

Какими успехами могут похвастаться псковские участковые? С какими проблемами им приходится сталкиваться? В каких ситуациях можно рассчитывать на их помощь, а когда беспокоить все-таки не стоит? Как относится население к участковым уполномоченным полиции? И хватает ли региону достойных кадров на этом нелегком поприще?

Отдельно поговорим о всероссийском конкурсе «Народный участковый». Победителем регионального этапа конкурса стал участковый уполномоченный полиции из Пушкиногорского района майор полиции Сергей Закревский. Именно он будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе.

Спикеры пресс-конференции:

• начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по Псковской области, подполковник полиции Алушков Евгений Евгеньевич

• старший участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Пушкиногорскому району, майор полиции Закревский Сергей Юрьевич

Дата проведения: 14 ноября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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