Общество

Псковская таможня напоминает о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам

Псковская таможня напоминает физическим лицам о необходимости соблюдения требований, предъявляемых к перемещаемым товарам.

Такие товары, как молоко и молочные продукты (сыр, масло, творог), мясо и мясные продукты, рыба и рыбная продукция, яйца, продукты пчеловодства, продукты, используемые для кормления животных, живые животные, охотничьи трофеи, чучела подлежат ветеринарному контролю, сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Физическое лицо может ввезти в Российскую Федерацию на одного человека до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза.

Товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования, в отношении которых применяются запреты и ограничения подлежат таможенному декларированию в письменной форме. В подпункте 3.4 пункта 3 пассажирской таможенной декларации указываются сведения о наличии либо отсутствии товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения, путем проставления соответствующей отметки в рамках "да", "нет".

При наличии таких товаров подробные сведения о них, а также сведения о документах, подтверждающих соблюдение ограничений, и органе, их выдавшем, указываются в пункте 4 декларации.

На территорию Евразийского экономического союза допускается ввоз собак и кошек, перевозимых для личного пользования в количестве не более 2-х голов, без разрешения на ввоз и карантинирования в сопровождении международного паспорта, который в данном случае приравнивается к ветеринарному сертификату, при условии наличия в нем отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой. При ввозе из третьих стран переоформление международного паспорта в стране назначения на ветеринарный сопроводительный документ не требуется.

Допускаются ввоз и (или) перемещение плотоядных при подтверждении ветеринарным врачом, выдавшим ветеринарный сертификат, что срок поддержания иммунитета вакциной против бешенства, составляющий более одного года, не истек, или при лабораторном подтверждении, что напряженность иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл, а также не вакцинированных против бешенства собак и кошек, не достигших возраста 3 месяцев.

В других случаях каждая партия подконтрольных товаров ввозится в Российскую Федерацию при наличии разрешения на ввоз/вывоз, выданного Россельхознадзором и (или) ветеринарного сертификата страны-экспортера подконтрольного товара.

При вывозе из Российской Федерации домашних животных необходимо учесть ветеринарные требования той страны, куда будет ввозиться животное и заблаговременно оформить ветеринарный сертификат в соответствии с требованиями страны назначения.

В список пунктов пропуска со странами ЕС для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в Псковской области включены многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской таможни: МАПП Шумилкино (российско-эстонская граница), МАПП Убылинка (российско-латвийская граница), МАПП Бурачки (российско-латвийская граница), ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница).

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в этих пунктах пропуска не допускается.