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В Пскове прошел митинг в честь Дня неизвестного солдата. ФОТО

В Пскове состоялся торжественный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города, мероприятие прошло 3 декабря.

«Память безымянных героев, отдавших жизнь за свою страну, почтили представители городской власти, поисковики, военнослужащие Псковского гарнизона, представители Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», псковичи, юные воспитанники центра внешкольной работы "Патриот" и Юнармии», - отметили в ведомстве.

«В этот день мы отдаем дань памяти и благодарности погибшим на фронтах, тем, чьи имена остались безызвестными. Священные слова «никто не забыт, ничто не забыто» - это символ этого дня. Город воинской славы - Псков с честью сражался в годы Великой Отечественной войны! Это была одна из самых трагических и героических страниц в истории города. Память о каждом защитнике Родины, о каждом солдате - священна», - выступил перед участниками митинга заместитель главы Пскова Владимир Воробьев и пожелал псковичам мирного неба над головой.

Также с приветственным словом обратился ко всем комиссар поискового отряда «Застава», представитель Совета командиров Поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Михаил Корнеев. «Каждый год поисковики делают все, чтобы как можно больше солдат и офицеров Красной Армии вернулись из небытия домой - к своим родным и близким. Чтобы память о той страшной войне оставалась в сердцах нынешнего поколения и передавалась нашим детям и внукам. Чтобы наш народ помнил всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Родины! Для нас нет неизвестных солдат. Все они называются одним именем - Герой», - сказал он.

Участники митинга минутой молчания почтили память погибших, чьи имена до сих пор остаются неизвестными. В честь солдат прозвучали залпы оружейного салюта, а к Могиле Неизвестного солдата были возложены цветы и гирлянда воинской славы.

Напомним, 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 5 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.