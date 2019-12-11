Общество

Социальная защита детей-сирот в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 12 декабря, в 13.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках мероприятия мы попросим спикеров рассказать об основных итогах деятельности регионального комитета по социальной защите за 2019 год. Также мы предложим участникам пресс-конференции ответить на ряд вопросов.

Какое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зарегистрировано на территории Псковского региона за 2019 год? Какова динамика за последние годы? Сколько детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на семейном воспитании?

Какие районы Псковской области демонстрируют положительную тенденцию в плане семейного устройства детей-сирот? Каков по региону в 2019 году процент возвратов детей из принимающих семей? Как в регионе обстоят дела с материальной поддержкой таких семей?

Сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилплощадью в 2019 году?

Спикеры пресс-конференции:

• председатель комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеева Ольга Михайловна

• начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Чернова Валентина Владимировна

Дата проведения: 12 декабря. Начало в 13:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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