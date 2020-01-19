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Общество

В Пыталовском районе обнаружили останки 10 местных жителей, погибших в Великой Отечественной войне

20.01.2020 22:49|ПсковКомментариев: 0

Останки 10 мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружил поисковый отряд «Поиск-97» в Пыталовском районе. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, поисковики изначально вели поиск захоронения 2 бойцов Красной Армии.

«На возможное место погребения одного из них - у заброшенной деревни Каменка - указал лесник. В могиле, действительно, были обнаружены останки советского бойца. На это указывали найденные армейские сапоги, пряжка, ремень и часть обмундирования. Предположительно, это молодой связист, погибший в 1944-м году. Информация в настоящее время уточняется поисковиками», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что после извлечения останков бойца земляная стена раскопа осыпалась, обнажив еще одно массовое захоронение мирных граждан. Поисковики подчеркнули, останки и найденные с ними предметы говорят, что в числе прочих здесь были погребены мать с младенцем и несколько подростков.

«Найденные фрагменты останков были хаотично расположены в могиле и имели значительные повреждения, что исключает мысль о том, что поисковики наткнулись на участок деревенского кладбища. Кроме того, на месте захоронения найдено большое количество шрапнели, что только подтверждает версию насильственной смерти людей», - отметил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

В пресс-службе подметили, что сейчас обнаруженные останки извлечены и хранятся в Храме Святых Мучеников Бориса и Глеба в деревне Вышгородок Пыталовского района. Дмитрий Ершов подчеркнул, что после того, как в отношении найденных останков бойца и десяти мирных жителей проведут экспертизы и необходимые следственные действия, они будут перезахоронены согласно военной и православной традиций.

В ведомстве уточнили, что в рамках проекта «Без срока давности» раскопки в районе заброшенной деревни Каменка продолжатся, поисковики более тщательно обследуют территорию вокруг захоронения, сообщил командир отряда. «Мы будем искать второго воина и медальон первого, а также проверим данную местность на предмет других массовых захоронений мирных жителей. Получить максимум информации по данному участку очень важно, ведь вся она -  Без срока давности», - добавил Дмитрий Ершов.

Напомним, примерно в 10 - 15 километров от Каменки в годы Великой Отечественной войны шли бои. Там проходила немецкая железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию боеприпасами и продовольствием. Дорогу построили военнопленные из концлагеря, который находился в деревне Гавры, расположенной неподалеку. Оборону вели 281-й минометный полк и 245-я стрелковая дивизия. Позднее, после Псково-Островской операции, по этой местности, через Пушкинские горы и Красногородск, советская армия гнала немцев в сторону границы. Об этом говорят обнаруженные следы оборонительных позиции противника и точки установок артиллерийского орудия, минометные гнезда советской армии.

Добавим, старт проекту «Без срока давности» на территории Псковской области был дан летом 2019 года на Кургане дружбы. Проект инициирован Общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и посвящен изучению жертв среди мирного населения во время Великой Отечественной войны. В ноябре 2019 года в Пскове прошла Вторая международная конференция «Псковские архивные чтения», центральным событием которой стал проект «Без срока давности». На конференции в том числе были представлены данные из рассекреченных архивных документов о периоде фашистской оккупации 1941 - 1944 годов. Материалы конференции в ближайшее время будут опубликованы большим тиражом. Экземпляры этого издания окажутся во всех библиотеках области и вузах страны. Опубликованные архивные документы о зверствах фашистов на территории Псковской области также были представлены на международной конференции «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований».

Теги: #ВОВ #поисковики #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
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